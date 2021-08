Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hat die Visaverfahren für gefährdete Menschen aus Afghanistan kritisiert.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es wäre wünschenswert gewesen, wenn das Bundesinnenministerium schon früher ein unbürokratischeres Vorgehen ermöglicht hätte. Mit den herkömmlichen Verfahren bekomme man die Menschen nicht schnell genug aus dem Land. Kofler betonte, schnelle Hilfe sei jetzt essenziell. Das gelte sowohl für die Aufrechterhaltung der Luftbrücke zur Evakuierung als auch für den Schutz von gefährdeten Menschen vor Ort. Ein besonderes Augenmerk müsse dabei auf Aktivisten für Menschen- und Frauenrechte sowie Journalisten liegen. Ihnen seien die Fortschritte zu verdanken, die es in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan gegeben habe. Man dürfe sie nicht im Stich lassen, so die Menschenrechtsbeauftragte.

