Die Bundesregierung kritisiert Russland, weil sie die Deutsche Welle als "ausländischen Agenten" einstuft. (AFP / Yuri KADOBNOV)

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, man verurteilte das Vorgehen aufs Schärfste. Es handele sich um einen weiteren Versuch der Regierung in Moskau, unabhängige Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine zu verhindern. Der Sprecher warf Russland einen offenen Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit im Land vor.

Die Deutsche Welle hatte gestern mitgeteilt, sie sei von den Behörden als "ausländischer Agent" eingestuft worden. Damit muss der Sender in allen Veröffentlichungen auf diesen Status hinweisen und dem Staat regelmäßig Auskunft geben über Aktivitäten und Finanzen. Anfang Februar war der Deutschen Welle in Russland bereits ein Sendeverbot erteilt worden.

