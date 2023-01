Großdemonstration

Räumung von Lützerath (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Eine Sprecherin sagte in Berlin, die Grenze zur Gewalt sei am Samstag überschritten worden. Die Bundesregierung verurteile das ausdrücklich. Bundesinnenministerin Faeser nannte das Vorgehen der Aktivisten in einer Mitteilung "verantwortlungslos". Hinsichtlich der Debatte über die Bewertung des Polizeieinsatzes kündigte Faeser an, einzelne Vorwürfe gegen Polizisten zu prüfen. Sollte sich der Verdacht von Gewalt durch Beamte bestätigen, müsse es Konsequenzen geben.

Polizei und Aktivisten werfen sich gegenseitig gewaltsames Vorgehen bei der Räumung vor. Die Polizei teilte inzwischen mit, bei dem Einsatz seien mehr als 100 Beamte verletzt worden. Allerdings sei noch nicht klar, bei wie vielen die Verletzung ohne Fremdeinwirkung erfolgt sei. Die Klimaaktivisten sprechen von insgesamt rund 300 Verletzten in ihren Reihen. - Seit dem Mittag ist Lützerath vollständig geräumt. Zwei Klimaaktivisten verließen zuletzt freiwillig einen Tunnel, in dem sie sich mehrere Tage verschanzt hielten.

