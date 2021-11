Weltraumschrott in der erdnahen Umlaufbahn. (Simulation) (ESA)

In einer Erklärung des Auswärtigen Amtes heißt es, die Folgen des Tests beeinträchtigten die freie und ungehinderte Nutzung des Weltraums für alle Staaten über Jahre hinweg. Zudem würden die derzeitigen Astronauten auf der internationalen Raumstation ISS zusätzlichen Risiken ausgesetzt. Zuvor hatten bereits die Nato, US-Verteidigungsminister Blinken, die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und ihr europäisches Pendant ESA den Test verurteilt.

Russland hatte am Montag bei dem Waffentest einen nicht mehr funktionstüchtigen Satelliten zerstört. Nach ESA-Angaben mussten sich deshalb die sieben Raumfahrer der ISS - darunter der Deutsche Maurer - zweimal kurzzeitig vor Trümmerteilen in Sicherheit bringen. Die russische Regierung wies die internationale Kritik zurück. Die Trümmer stellten keine Gefahr für die ISS dar, erklärte das Außenministerium in Moskau.

