Der SPD-Politiker Lauterbach hat Interesse am Amt des Gesundheitsministers in einer Ampelkoalition bekundet.

Im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Lauterbach, er spekuliere nicht über Ministerposten. Zugleich fügte er hinzu: Falls jemand gesucht werde, der in dem Bereich eine gewisse Erfahrung mitbringt, dann würde er darüber nachdenken. Der Sozialdemokrat schlug vor, dass sich die Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Merkel noch einmal treffe, um die Corona-Regeln teilweise zu verschärfen. Es stünden in der Pandemie sehr viele Entscheidungen an. Da dürfe man während der laufenden Koalitionsverhandlungen nicht den Überblick verlieren, sagte Lauterbach.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.