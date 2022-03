Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht nach dem Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Trudeau bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. (Odd Andersen/picture alliance/dpa/POOL AFP)

Scholz betonte, Ziel sei es aber auch, die Ukraine auf alle erdenkliche Weise zu unterstützen. Er verwies auf Finanzhilfen, humanitäre Unterstützung und die Lieferung einzelner Waffensysteme. "Ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun", sagte Scholz. Zugleich forderte er den russischen Präsidenten Putin auf, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Es gebe keine militärische Lösung. Er hoffe, dass bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine ein Ausweg gefunden werde, sagte Scholz.

Der Blick richtet sich auch auf Deutschland, weil der US-Militärflughafen Ramstein in Rheinland-Pfalz als mögliches Drehkreuz einer Übergabe von MiG-Flugzeugen ins Spiel gebracht wurde.

Auch USA lehnen Ringtausch ab

Das US-Verteidigungsministerium hatte den Tausch und eine als nächsten Schritt mögliche Lieferung der MiGs an die Ukraine bereits abgelehnt. Es führte geopolitische Bedenken für den Fall ins Feld, wenn Kampfjets von einem US- beziehungsweise Nato-Stützpunkt in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen.

Polen hatte angeboten, seine rund 28 Flugzeuge des Typs MiG-29 an die USA zu übergeben. Als Gegenleistung solle die polnische Luftwaffe gleichwertige Kampfflugzeuge vom amerikanischen Typ F-16 bekommen. Hintergrund war die Forderung, die ukrainische Luftwaffe im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die ukrainischen Piloten sind bereits auf die in der damaligen Sowjetunion entwickelten MiG-29 geschult.

