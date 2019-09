Leipzig soll Standort einer neuen Agentur für Innovationen werden.

Wirtschaftsminister Altmaier sagte in Berlin, Leipzig sei bereits heute ein innovationspolitischer Leuchtturm mit einer starken Wissenschaftsorientierung und einer guten Verkehrsanbindung. Bei der Entscheidung hätten aber auch strukturpolitische Aspekte eine Rolle gespielt. Leipzig befinde sich nahe am Mitteldeutschen Braunkohlerevier, das vom Strukturwandel im Zuge des geplanten Kohleausstiegs betroffen sei.



Die neue Einrichtung heißt "Agentur für Sprunginnovationen". Ziel ist es, dass aus Ideen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Klimaschutz oder Gesundheit viel mehr als bisher erfolgreiche Produkte entstehen.