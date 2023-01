Russischer Angriffskrieg

Die Bundesregierung will 40 Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine liefern. (imago images / Sven Eckelkamp / Sven Eckelkamp via www.imago-images.de)

Nach Angaben der Bundesregierung wird die Ausbildung ukrainischer Soldaten an dem Marder-System in Deutschland erfolgen und rund acht Wochen dauern. Hebestreit fügte hinzu, die Entscheidung der Bundesregierung sei auch deshalb erfolgt, da die Ringtausch-Lieferungen von Panzern sowjetischer Bauart aus osteuropäischen NATO-Ländern langsam an ihr Ende gekommen seien. Deswegen würden nun westliche Modelle geliefert.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Schmid, stellte im RBB-Inforadio klar, es gehe um Marder aus Beständen der Industrie sowie um solche, auf die die Bundeswehr derzeit verzichten könne. Wirtschaftsminister Habeck erklärte, Deutschland sollte Kiew aus seiner Sicht "alle funktionstüchtigen" Modelle zur Verfügung stellen. Der Vize-Kanzler äußerte sich während eines Besuchs in Norwegen.

Neben den Mardern wird die Bundesrepublik der Ukraine auch ein Patriot-Flugabwehrraketensystem der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Auch hier findet die Ausbildung in Deutschland statt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.