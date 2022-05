Zu den Hauptaufgaben des Expertenrates gehörte die Organisation der Impfkampagne. (Getty Images / Imgorthand)

Eine Regierungssprecherin sagte in Berlin, die Pandemie sei nicht vorbei, aber man sei mittlerweile in einer ganz anderen Situation als im vergangenen Herbst. Die Bundesregierung habe deswegen entschieden, dass die Aufgaben des Krisenstabs künftig in den üblichen Arbeitsstrukturen bearbeitet werden.

Der Krisenstab war Ende vergangenen Jahres gegründet worden. Ihm gehörten Fachleute der zuständigen Ministerien an sowie Experten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Eine seiner Hauptaufgaben war die Organisation der Impfkampagne im zurückliegenden Winter.

Bestehen bleibt der von der Bundesregierung eingesetzte Corona-Expertenrat mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.