Verfassungsschutzpräsident Maaßen wird abgelöst. Das teilte die Bundesregierung nach einem Spitzentreffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt mit. Der 55-Jährige solle nun Staatssekretär im Bundesinnenministerium werden.

Die SPD hatte die Ablösung des Verfassungsschutzpräsidenten wegen dessen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz gefordert. Bundesinnenminister Seehofer sprach Maaßen dagegen sein Vertrauen aus. Dem Spitzentreffen ging ein Vier-Augen-Gespräch der Kanzlerin mit Seehofer voraus.



Maaßen steht unter anderem in der Kritik, weil er die Echtheit eines Videos über einen Angriff auf Ausländer in Chemnitz in Zweifel gezogen hat. Auch wegen Treffen mit AfD-Politikern wird er kritisiert.