Soziale Medien

Man werde das Geschehen nach der inzwischen abgeschlossenen Übernahme daher genau beobachten, sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Das Soziale Medium trage wegen seiner Öffentlichkeitswirkung eine besondere Verantwortung. Als Reaktion auf Musks Vorgehen legten sich bereits viele deutsche Twitter-Nutzer parallel Konten bei Alternativplattformen wie Mastodon an. Darunter einige Prominente und einige Bundesbehörden. SPD-Chefin Esken kündigte auch mit Verweis auf Musk an, die Plattform zu verlassen. Die Europäische Union bekräftigte ihre Mahnung an Musk, sich an die Vorgaben in Europa zu halten.