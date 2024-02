Krieg im Nahen Osten

Gebäude des Auswärtigen Amtes (Markus Heine dpa/lbn)

Das Auswärtige Amt reagierte damit auf Pläne des israelischen Militärs, auf die Grenzstadt Rafah vorzurücken. Ein Sprecher sagte in Berlin, auch beim Recht auf Selbstverteidigung gebe es Regeln, und auch beim Kampf gegen Terroristen müsse Israel das Völkerrecht einhalten – selbst dann, wenn die radikal-islamische Hamas dies nicht tue. Die Bundesregierung setze sich weiter für eine humanitäre Kampfpause ein und habe die israelische Regierung bereits mehrfach „sehr deutlich“ dazu aufgefordert, Zivilisten besser zu schützen. Die Verpflichtung dazu gelte umso mehr für den Fall, dass die Kämpfe in Rafah intensiviert würden, betonte der deutsche Außenamts-Sprecher. Viele Menschen hätten auf Anordnung Israels den Norden des Gazastreifens verlassen und seien in den Süden geflohen. Diese Menschen könnten sich jetzt - so wörtlich - „nicht einfach in Luft auflösen“.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.