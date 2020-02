Der sächsische CDU-Politiker Marco Wanderwitz soll neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung werden.

Entsprechende Medienberichte bestätigte der 44-Jährige. Das Bundeskabinett befasst sich morgen mit der Personalie. Wanderwitz tritt die Nachfolge des thüringischen CDU-Politikers Hirte an, der im Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen entlassen worden war. Als Ostbeauftragter soll er dafür sorgen, dass bei Entscheidungen und Maßnahmen der Bundesregierung die spezifischen Interessen der Bevölkerung Ostdeutschlands angemessen berücksichtigt werden. Wanderwitz erklärte, ihm gehe es um das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West. Nach 30 Jahren müsse auch noch einmal die Frage vertieft werden, wie weit die Einheit in den Köpfen vorangekommen sei.