Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr mehr als 178 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Finanzministeriums auf Anfrage der Linkspartei, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Demnach zahlte das Innenministerium fast 79 Millionen Euro und damit am meisten für externe Berater, gefolgt vom Verkehrsministerium mit knapp 48 Millionen. Am wenigsten gab das Bildungsministerium für zusätzliche Expertise aus. Dort lag die Summe bei rund 290.000 Euro.



Das Kanzleramt ist in der Aufstellung nicht berücksichtigt, ebenso wie das Verteidigungsministerium. In diesem Ressort sei die Erhebung noch nicht abgeschlossen, hieß es. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags befasst sich derzeit mit den Ausgaben für externe Berater in dem Ministerium. Es geht um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis hin zu Vetternwirtschaft.