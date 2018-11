Die Bundesregierung will einem Bericht zufolge deutlich mehr Geld für die Erforschung von künstlicher Intelligenz bereitstellen.

Bis einschließlich 2025 sollten etwa drei Milliarden Euro in diesen Bereich investiert werden, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf die geplante Strategie der Bundesregierung. Diese soll am Donnerstag auf der Digitalklausur des Kabinetts in Potsdam beschlossen werden. Ziel der Strategie ist es, im internationalen Wettbewerb um die Erforschung und die Anwendung von künstlicher Intelligenz mithalten zu können.