Die Bundesregierung plant, ein Meldesystem für Vergehen gegen Juden einzurichten.

Der Antisemitismusbeauftragte der Regierung, Klein, sagte dem BR, man habe es mit einer neuen Qualität zu tun - dies zeigten Vorfälle wie die in Chemnitz. Viele weitere Ereignisse seien aber nicht direkt gewalttätig, beispielsweise wenn jüdischen Restaurantbesitzern verdorbenes Schweinefleisch vor die Tür gelegt werde. Solche Vorfälle sollten nun in einem neuen System bundesweit gesammelt und registriert werden. Die Wahrnehmung von Zwischenfällen dieser Art klaffe weit auseinander, so Klein: 80 Prozent der in Deutschland lebenden Juden hätten den Eindruck, Antisemitismus habe zugenommen und sei ein ernstes Problem. Auf der anderen Seite seien rund 80 Prozent der nicht-jüdischstämmigen Bevölkerung der Meinung, es gebe wichtigere Probleme.



Zusätzlich plant die Bundesregierung gemeinsam mit israelischen Behörden Maßnahmen, um gegen Antisemitismus im Internet vorzugehen. Dem Südwestrundfunk sagte Klein, im Netz trauten sich viel mehr Menschen, ungehemmt und unverhohlen antisemitische Sprüche von sich zu geben. Dort sei erst einmal niemand, der widerspreche, und es sei auch leichter, Gleichgesinnte zu treffen.