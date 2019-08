Die Bundesregierung lehnt es ab, wegen der Waldbrände in Brasilien das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur zu blockieren.

Ein Sprecher sagte laut der Nachrichtenagentur AFP, das Abkommen enthalte verbindliche Regelungen zum Klimaschutz. Den Vertrag nicht abzuschließen, wäre eine ungeeignete Antwort auf die Entwicklung in Brasilien.



Der Sprecher reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Dieser hatte ebenso wie Irland eine Blockade des Mercosur-Abkommens angekündigt. Ein hochrangiger Mitarbeiter Macrons sagte, der Staatschef sei zu dem Schluss gekommen, dass der brasilianische Präsident Bolsonaro zu wenig für den Umweltschutz tue. Macron will die Waldbrände im Amazonas-Gebiet auch zum Thema beim morgen beginnenden G7-Gipfel in Biarritz machen.