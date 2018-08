In Berlin wird heute der Tag der offenen Tür der Bundesregierung fortgesetzt.

Gestern kamen mehr als 60.000 Bürger, um die Möglichkeit zu nutzen, sich das Bundeskanzleramt und die 14 Ministerien anzusehen. Am heutigen zweiten Tag der Veranstaltung wird auch Bundeskanzlerin Merkel anwesend sein. Sie führt am Nachmittag durch ihren Amtssitz. Auch Begegnungen mit anderen Regierungsmitgliedern sind möglich, in den jeweiligen Ministerien oder im Gebäude der Bundespressekonferenz.



Insgesamt gibt es am Wochenende zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung 580 Angebote, darunter Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, und Musik.