Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Rörig, hat die Reform des Strafrechts der katholischen Kirche begrüßt.

Es sei richtig, dass die Kirche endlich das Unrecht des sexuellen Missbrauchs konkret benenne und sich damit diesem schweren Unrecht stelle, sagte Rörig in Berlin. Die Opfer-Initiative "Eckiger Tisch" kritisierte die Reform dagegen als nur halb gelungen. Der erhoffte Perspektivwechsel sei nicht vollzogen worden, weil Betroffene nach wie vor nur als Zeugen gehört würden, teilte ein Sprecher mit.



Die Änderung des Vatikanischen Gesetzbuches sieht vor, dass künftig auch der sexuelle Missbrauch von Erwachsenen durch Priester strafbar ist, nicht nur der von Kindern. Priester sollen ihres Amtes enthoben werden, wenn sie einen anderen Menschen durch Gewalt, Drohungen oder Missbrauch ihrer Autorität zu sexuellen Handlungen zwingen. Das Gesetz tritt am 8. Dezember in Kraft.

