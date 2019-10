Die Bundesregierung hat die Gründung der "Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt" auf den Weg gebracht.

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf geht nun an den Bundestag. Sitz der Stiftung mit etwa 100 Beschäftigten soll Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern werden.



Die Gründung gilt einigen als Beleg für das stärkere Engagement des Bundes in den neuen Ländern. Andere wiederum kritisieren, in den Osten kämen nach wie vor eher kleine Bundeseinrichtungen.