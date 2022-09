Teilmobilmachung

Nach der russischen Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine registriert das Nachbarland Finnland mehr Andrang an der Grenze - wie hier am Grenzkontrollpunkt Nuijamaa. (Lauri Heino / Lehtikuva / dpa )

Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, es sei ein gutes Zeichen, dass viele Russen nicht am Angriffskrieg gegen die Ukraine teilnehmen wollten. Hier zeichne sich eine Fluchtbewegung in den Westen ab. Daher suche man die Abstimmung mit den EU-Partnern. Sowohl das Außen- als auch das Bundesinnenministerium betonte, dass diese Personen in Deutschland Asyl beantragen könnten.

Die EU-Länder Estland, Lettland, Litauen und Polen weisen russische Staatsbürger dagegen schon seit einigen Tagen an den Grenzen ab. In Finnland erwägt die Regierung Einreisebeschränkungen. Dort hat sich die Zahl der Einreisen aus Russland nach Angaben des Grenzschutzes im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Auch aus Kasachstan, Armenien und Georgien werden steigenden Einreise-Zahlen aus Russland gemeldet.

23.09.2022