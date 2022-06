Bildungsministerin Stark-Watzinger stellte dazu mehr Mittel für das Programm "Erasmus Plus" in Aussicht. Dieses werde mit 57 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds aufgestockt, sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dadurch könnten bis zu 13.700 mehr junge Menschen stärker unterstützt werden. Die Grundförderung beläuft sich vom kommenden Wintersemester an je nach Zielland auf bis zu 600 Euro. Darüber hinaus können Studierende 250 Euro pro Monat zusätzlich bekommen, wenn sie erwerbstätig sind, aus einem nicht-akademischen Elternhaus stammen oder eine Behinderung haben.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.