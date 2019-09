Rund elf Monate nach dem Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Khashoggi plant die Bundesregierung, die Polizeikooperation mit dem Königreich wieder aufzunehmen.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte einen Bericht des Magazins "Der Spiegel", nach dem Bundespolizisten erneut saudi-arabische Grenzschützer ausbilden sollen. Wann die Trainingsmaßnahmen wieder beginnen sollen, werde noch geklärt.



In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung den seit 2009 laufenden Einsatz damit begründet, die Modernisierung des saudi-arabischen Grenzschutzes sei im außen- und sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands und diene der Terrorismusbekämpfung. Nach dem bis heute ungeklärten Mord an Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul hatte Deutschland die Mission ausgesetzt.