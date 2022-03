Konkret ging es demnach um eine mögliche Anschaffung des israelischen "Arrow-3"-Systems. Eine Entscheidung wurde dem Bericht zufolge noch nicht getroffen.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, plädiert als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine für deutlich mehr Entschlossenheit in der Sicherheitspolitik. Sie halte Beschwichtigungspolitik, also eine Politik der ständigen Toleranz zerstörender Machtpolitik gegenüber, für komplett gescheitert, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe Menschen und Regierungen, die nur auf klare Ansagen reagierten. Für die Bundeswehr werde mit dem von angekündigten Sondervermögen ein neues Kapitel aufgeschlagen, meinte Strack-Zimmermann.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.