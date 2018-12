Die Bundesregierung hat die jüngsten Äußerungen des russischen Präsidenten Putin zum Ukraine-Konflikt mit Befremden zur Kenntnis genommen.

Das teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin mit und stellte klar, dass die ukrainische Regierung legitimer Verhandlungspartner im Minsker-Prozess zur Entschärfung des Konflikts bleibe. - Putin hatte am Wochenende beim G20-Gipfel in Buenos Aires die ukrainische Regierung als "Partei des Krieges" bezeichnet, die nicht an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert sei. Kremlsprecher Peskow stellte heute zudem eine Absprache mit Bundeskanzlerin Merkel in Frage. Danach sollte im sogenannten Normandie-Format - dazu gehören Russland, die Ukraine, Frankreich und Deutschland - über eine Entschärfung des Konflikts beraten werden.



Die russische Küstenwache hatte vor gut einer Woche in der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineboote aufgebracht und die 24 Besatzungsmitglieder festgenommen. Inzwischen wurde Anklage gegen sie erhoben.