Die Bundesregierung will nach monatelangem Streit nun doch den Rassismus innerhalb der Polizei untersuchen. Bundesinnenminister Seehofer habe seinen Widerstand gegen die Studie aufgegeben, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise.

Der CSU-Politiker bestehe allerdings darauf, gleichzeitig auch Schwierigkeiten im Alltag der Beamten zu untersuchen. In einem internen Papier heißt es dazu, Polizistinnen und Polizisten dürften mit ihren Erfahrungen nicht alleine gelassen werden. Für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus gebe es keine Toleranz. Die geplante Studie solle daher untersuchen, wie dieser Anspruch auch künftig gelebt werden könne. Es müssten aber auch Gewalt und Hass gegen Beamte dargestellt werden. Seehofer hatte eine Rassismus-Studie, die nur die Polizei in den Blick nimmt, wiederholt abgelehnt.



Die Amadeu Antonio Stiftung sprach von einem "schrägen Kompromiss". Auf Twitter hieß es: "Zu untersuchen, welche Schwierigkeiten Polizist*innen im Alltag haben, hat rein gar nichts mit einer #Rassismusstudie zu tun und ist keine Lösung für das #Polizeiproblem."



AfD-Chef Chrupalla kritisierte, der Mnister habe wochenlang versichert, es werde keine Rassismusstudie geben und nun gebe er unter dem Druck von Vizekanzler Scholz "klein bei". Plötzlich sei es egal, ob die Polizei auf diese Weise in ein falsches Licht gerückt werde. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Thomae erklärte dagegen, jetzt wache Seehofer auf. Die Vorfälle bei der Polizei hätten eine Rassismusstudie längst überfällig gemacht.

Scholz kündigte Studie in WDR-Podcast an

Vizekanzler Scholz (SPD) hatte gestern Abend überraschend angekündigt, dass die Bundesregierung nun doch Rassismus innerhalb der Polizei untersuchen lassen wolle. "Es wird eine Studie geben", sagte der SPD-Politiker in einem WDR-Podcast. "Wir überlegen noch, wie wir sie nennen", sagte Scholz. Er tausche sich dazu "jeden zweiten Tag" mit Seehofer aus.



In den vergangenen Monaten waren Chatgruppen in mehreren Bundesländern aufgedeckt worden, in denen Polizisten rechtsextreme Inhalte geteilt hatten. Die SPD hatte Seehofer daraufhin aufgefordert, sein Nein zur Studie zu überdenken.



Die Zeitschrift "Aus Politik und Zeitgeschichte" der Bundeszentrale für politische Bildung weist auf Twitter darauf hin, dass sie jüngst den bisherigen Stand der Forschung zum Thema "Rassismus und Polizei" zusammengetragen hat. Sie finden die Dokumentation hier.

