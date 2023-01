Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor, der in Berlin veröffentlicht wurde. Die Bundesregierung rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,2 Prozent wachsen und nicht wie zunächst befürchtet um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Damit würde die deutsche Wirtschaft 2023 nicht in die Rezession rutschen. Als Grund dafür wird unter anderem angegeben, dass die Energiepreise zuletzt deutlich gefallen sind. Auch die Inflation geht laut Einschätzung der Regierung in diesem Jahr zurück. Sie rechnet mit einer Teuerung von 6,0 Prozent. 2022 waren die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent gestiegen.

