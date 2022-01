Gas-Tanks im russischen Kaliningrad (picture alliance / dpa / Karpov Sergei)

Die Bundesregierung gehe davon aus, dass dies auch so bleibe, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Natürlich stelle man sich auf alle Eventualitäten ein, fügte er hinzu, wollte aber nicht ins Detail gehen.

Der Westen wirft Russland vor, die Ukraine mit einer Invasion zu bedrohen, was in Moskau jedoch zurückgewiesen wird. Für den Fall haben die USA, die Nato und die EU mit massiven politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gedroht. Was dies für die Gaslieferungen aus Russland bedeuten würde, ist unklar. Allerdings wurde immer wieder betont, dass die Pipeline Nord Stream 2 dann nicht in Betrieb genommen werden könne.

Lawrow: Streben keinen Krieg an

Russland strebt nach den Worten seines Außenministers Lawrow keinen Krieg mit der Ukraine an. Man werde es aber auch nicht zulassen, seine Interessen zu vernachlässigen, sagte er. Mit Blick auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien betonte er, die Antworten der USA seien besser zu bewerten als jene der Nato. Gleichzeitig warf Lawrow Washington vor, die ukrainische Regierung zu benutzen, um die Spannungen zu befeuern. Die USA riefen unterdessen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an. Demnach soll sich das UNO-Gremium Anfang nächster Woche in einer öffentlichen Sitzung mit den Konflikten befassen.

Im Laufe des heutigen Tages soll es ein Telefonat zwischen Lawrow und Bundesaußenministerin Baerbock geben.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.