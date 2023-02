Nach dem schweren Erdbeben

Auch Einsatzkräfte der sogenannten Weißhelme, Mitglieder des Zivilschutzes in den syrischen Rebellengebieten, helfen bei den Aufräum- und Bergungsarbeiten im Gouvernement Idlib in Syrien. (IMAGO / ZUMA Wire / Juma Mohammad)

Im Gespräch sind demnach weitere 22 Millionen Euro für die Region. Auch wenn das Assad-Regime den Hilfsorganisationen Steine in den Weg lege, werde Deutschland die Menschen nicht allein lassen, sagte Außenministerin Baerbock der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Menschen erlebten seit zwei Jahren Krieg, seien auf der Flucht, hätten ihre Angehörigen verloren, und nun fehle ihnen selbst das Allernötigste zum Überleben. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben in den betroffenen syrischen Gebieten noch immer nicht alle Menschen Nothilfe erhalten. Nothilfekoordinator Hadi sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Hilfsorganisationen hätten in die am schlimmsten betroffenen Ortschaften noch gar nicht vordringen können. Bisher hätten etwa 13.000 mit Zelten versorgt werden können. Mehr als 40.000 Familien seien aber obdachlos.

Vor zwei Wochen hatten zwei schwere Erdbeben das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Dabei kamen mindestens 45.000 Menschen ums Leben. Zehntausende wurden verletzt, tausende werden noch vermisst.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.