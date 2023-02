Derzeit treiben vor allem die Nahrungsmittelpreise die Inflation (picture alliance / empics / Jon Super)

Für den 9. März waren noch einmal Vertreter von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu einem Gespräch eingeladen gewesen. Die Gruppentreffen, die von der Regierung als "Konzertierte Aktion zur Bekämpfung der Inflation" bezeichnet wurden, hatten dreimal stattgefunden - zuletzt im Oktober. Ein Ergebnis war die von der Regierung beschlossene Inflationsausgleichsprämie: Unternehmen können noch bis Ende 2024 bis zu 3000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Mitarbeiter auszahlen. Dieses Format habe seinen Beitrag zu der wieder verbesserten Lage geleistet, erklärte das Kanzleramt laut "Handelsblatt" in seinem Schreiben. Daher werde man die Konzertierte Aktion zunächst in den "Standby-Modus" schalten.

