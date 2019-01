Bundestagspräsident Schäuble hat die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung rückblickend als unklug bezeichnet. Sie habe zur politischen Spaltung Europas beigetragen und den Aufstieg der Rechtspopulisten ermöglicht, sagte Schäuble der "Stuttgarter Zeitung".

Der CDU-Politiker forderte die neue Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer auf, sich gegen ein weiteres Erstarken der AfD einzusetzen. Ziel sei es, die Debatte in die Mitte des demokratischen Spektrums zu bringen, und er traue ihr dies auch zu, betonte der CDU-Politiker.



„Vor allem in der Flüchtlingspolitik ist es uns nicht rechtzeitig gelungen, in der weltweiten Kommunikation die Balance zwischen Hilfsbereitschaft und der Begrenztheit unserer Mittel herzustellen“, sagte Schäuble. Dies sollte heute unumstritten sein, erklärte der CDU-Politiker weiter. „Bei allem Respekt, da braucht es keine Aufarbeitungskommission.“