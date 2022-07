Flugabwehrpanzer Gepard (Archivfoto) (picture alliance / photothek | Thomas Imo/photothek)

Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel". Bereits in der kommenden Woche soll die Munition auf einem Bundeswehr-Schießplatz in Schleswig-Holstein getestet werden. Durch den Nachschub stehe der Abgabe von 30 "Gepard"-Systemen an die Ukraine nichts mehr im Wege, zitiert das Nachrichtenmagazin Regierungskreise. Die ersten Panzer sollen noch in diesem Monat an die Ukraine geliefert werden. Der Hersteller der "Gepard"-Panzer trainiert bereits ukrainische Soldaten in Deutschland im Umgang mit dem Kriegsgerät.

Hintergrund für den Munitionsmangel ist, dass die speziellen 35mm-Geschosse hierzulande nicht mehr produziert werden. Deutschland hätte der Ukraine daher bislang nur weniger als 60.000 Schuss liefern können. Eine Lieferung von Munition aus Südafrika war nicht zustande gekommen, weil die Schweiz, wo die Munition hergestellt worden war, die Zustimmung verweigert hatte.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.