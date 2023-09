Bericht zur Deutschen Einheit

Die Bundesregierung wirbt in ihrem Bericht für eine differenzierte Betrachtungsweise, zum Beispiel bei Fragen der Lebens- und Entwicklungsbedingungen in Stadt und Land. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Das geht aus dem jüngsten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit hervor, der vom Ostbeauftragen der Bundesregierung, Schneider, offiziell vorgestellt wurde. Wichtige Industrieansiedlungen zeigten, dass der Osten ein prägender Teil Deutschlands sei.

Die Bundesregierung wirbt in ihrem Bericht für eine differenzierte Betrachtungsweise, zum Beispiel bei Fragen der Lebens- und Entwicklungsbedingungen in Stadt und Land. Gleichwohl gibt es auch zwischen Ost und West weiterhin Unterschiede. So liege das durchschnittliche verfügbare Einkommen eines Privathaushaltes im Osten noch immer elf Prozent unter dem eines West-Haushaltes. Ein Problem sei auch die Überalterung in Ostdeutschland. Grund seien die Abwanderung Jüngerer und eine geringere Zuwanderung. Die Bundesregierung betont, dass mit der Rentenanpassung Anfang Juli die Angleichung der Rentenwerte in Ost und West erreicht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.