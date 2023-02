Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopres)

Deren Unterbringung und Versorgung sei eine große gesamtstaatliche Aufgabe, sagte ein Regierungssprecher. Diese liege aber nicht nur beim Bund. Innenministerin Faeser hatte sich zuvor ähnlich geäußert und betont, der Bund stelle ab diesem Jahr mehr als 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie kündigte ein Gipfeltreffen zu dem Thema in ihrem Haus noch im Februar an. Die Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan forderte, die Länder müssten diese Finanzhilfen eins zu eins an die Kommunen weiterreichen.

Der Deutsche Landkreistag besteht inzwischen auf einem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Präsident Sager betonte, nur Bundeskanzler Scholz habe die übergreifende Kompetenz in allen betreffenden Fragen. Es fehle an Wohnungen, an Kitaplätzen, an Lehrkräften für Schulen und an Sprachkursen.

