Mecklenburg-Vorpommern Bundesregierung sieht nach Werften-Insolvenz Perspektiven

Nach dem Insolvenzantrag der MV-Werften-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern sieht die Bundesregierung Perspektiven für dessen Standorte. Die Regierungskoordinatorin für maritime Wirtschaft, Müller, sagte in Berlin, es gebe Interessenten für einzelne Bereiche und auch bereits Verhandlungen. Nun müsse es darum gehen, die gut bezahlten Jobs in dem strukturschwachen Bundesland zu sichern.

10.01.2022