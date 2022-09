Kein Gas mehr über Nordstream 1

Lubmin: Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). (dpa/Stefan Sauer)

Als Beleg soll ein von Gazprom veröffentlichtes Foto dienen, auf dem ausgelaufenes Schmieröl auf der Maschine zu sehen ist. Das Unternehmen nannte auch keinen Termin, wann Gaslieferungen wiederaufgenommen werden könnten. Schon in der Vergangenheit sei es zu solchen Ölaustritten gekommen, hieß es. Ein Brief über die Beanstandungen am Aggregat "Trent 60" mit der Nummer 24 und über die notwendigen Reparaturen sei an den Chef von Siemens Energy, Christian Bruch, gegangen, teilte Gazprom weiter mit.

Siemens Energy: "Kein Grund für Einstellung des Betriebs"

Gazprom zufolge ist das Leck gemeinsam mit Experten von Siemens Energy festgestellt worden. Siemens teilte mit, man habe die jüngsten Meldungen zur Kenntnis genommen. Aus Sicht des Unternehmens stelle ein derartiger Befund keinen technischen Grund für eine Einstellung des Betriebs dar. Solche Leckagen beeinträchtigten im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht und könnten vor Ort abgedichtet werden. Auch in der Vergangenheit sei es in vergleichbaren Fällen nicht zu einem Stillstand des Betriebs gekommen.

"Versorgungssicherheit gewährleistet"

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte am Abend, die jüngsten Meldungen habe man "zur Kenntnis" genommen. "Wir kommentieren diese in der Sache nicht, aber die Unzuverlässigkeit Russlands haben wir in den vergangenen Wochen bereits gesehen und entsprechend haben wir unsere Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten unbeirrt und konsequent fortgesetzt. Dadurch sind wir jetzt wesentlich besser gerüstet als noch vor einigen Monaten."

Die Gas-Speicher seien zu 84,3 Prozent gefüllt, hieß es weiter. Das Oktober-Speicherziel von 85 Prozent dürfte daher schon in den ersten Septembertagen erreicht werden. "Wir beobachten die Lage im engen Austausch mit den Netzbetreibern und der Bundesnetzagentur sehr genau. Die Lage auf dem Gasmarkt ist angespannt, aber die Versorgungssicherheit ist gewährleistet." Auch bei der Versorgung über andere Lieferwege als russische Pipelines und neue Anlandekapazitäten für Flüssiggas komme man "gut voran".

Zunächst vermeintliche Entwarnung

Ursprünglich war geplant, dass am Samstag - also nach drei Tagen der Wartungsarbeiten - wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland strömen sollte. Das legten zunächst vorläufige Daten der Website der Nord Stream AG nahe. Demnach waren ab zwei Uhr in der Nacht wieder Lieferungen vorgemerkt. Der Umfang sollte dem vor der Unterbrechung entsprechen, also etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge und damit täglich 33 Millionen Kubikmeter Erdgas. Bei diesen Vormerkungen handelt es sich um Vorabinformationen für Gasnetzbetreiber, damit diese nennenswerte Mengen transportieren können.

Als Grund für die am Mittwoch begonnene Unterbrechung hatte der russische Energiekonzern Wartungsarbeiten angegeben. Kreml-Sprecher Peskow sagte laut der Agentur Interfax, Gazprom sei nicht schuld daran, dass die Zuverlässigkeit der Leitung durch die Ostsee gefährdet sei. Es gebe keine technischen Reserven, da nur eine Turbine in Betrieb sei. Die Bundesregierung hält derartige Begründungen für vorgeschoben und politisch motiviert.

Deutliche Kritik aus Brüssel

Ähnlich äußerte sich die Europäische Kommission. Die Ankündigung von Gazprom von heute Nachmittag, Nord Stream 1 "erneut unter falschen Vorwänden stillzulegen", sei "ein weiterer Beleg seiner Unzuverlässigkeit als Lieferant", schrieb ein Sprecher der Behörde auf Twitter. Es sei auch ein Beweis für den "Zynismus" Russlands, da es vorziehe, Gas zu verbrennen statt Verträge zu erfüllen.

"Jetzt kommt es auf jeden an"

Angesichts der russischen Entscheidung gewinnen nach Einschätzung des Chefs der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, die LNG-Terminals, die relevanten Speicherstände sowie signifikante Einsparnotwendigkeiten an Bedeutung. Gut sei, dass Deutschland inzwischen besser vorbereitet sei, jetzt komme es aber "auf jeden an", schreibt Müller in einem Tweet. Zugleich betonte die Behörde die Bedeutung der deutschen Vorsorgemaßnahmen.

Das weitaus meiste Erdgas erhält Deutschland inzwischen aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. So flossen am Donnerstag nach Angaben der Bundesnetzagentur rund 2900 Gigawattstunden Erdgas aus diesen Ländern nach Deutschland. Zum Vergleich: Am Montag, dem letzten Tag vor der angekündigten Lieferreduktion, transportierte Nord Stream 1 rund 348 Gigawattstunden russisches Erdgas. Die eingespeicherte Menge betrug zuletzt immer ein Mehrfaches dieser Liefermenge aus Russland. So wurden etwa am Dienstag 965 Gigawattstunden Erdgas in Deutschland eingespeichert.

