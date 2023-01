Ampel-Streit um Panzer-Lieferungen

Bundesregierung: Sind nicht isoliert

Die Bundesregierung sieht Deutschland in der Frage möglicher Leopard-Panzerlieferungen an die Ukraine international nicht isoliert. Regierungssprecher Hebestreit wies entsprechende Vorwürfe aus Reihen der Koalitionsparteien FDP und Grüne sowie der Union zurück. Er sagte in Berlin, einige Länder seien gegen die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine, und andere dafür.

