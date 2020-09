Die Bundesregierung will den Umgang mit Demenzerkrankungen in Deutschland verbessern.

Familienministerin Giffey, Gesundheitsminister Spahn und Bildungsministerin Karliczek haben in Berlin den Startschuss für die Umsetzung von rund 160 Maßnahmen, die das Land demenzfreundlicher machen sollen. Das Bundeskabinett hatte die bundesweite Demenzstrategie bereits am 1. Juli verabschiedet, jetzt beginne die konkrete Umsetzung, erklärte Ministerin Giffey. Es gehe vor allem darum, Menschen mit Demenz und deren Angehörigen konkrete, lebensnahe Hilfe anzubieten. Geplant ist unter anderem der Ausbau lokaler Allianzen für Demenz in Städten und Gemeinden.



In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an Demenz. Derzeit sind es nach Angaben der Bundesregierung etwa 1,6 Millionen, 2050 könnte die Zahl bei 2,8 Millionen liegen.

