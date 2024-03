Landwirtschaft

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Das bedeute, dass mehrere Jahre steuerlich herangezogen werden, erklärte der FDP-Vorsitzende. Wenn etwa in einem Jahr hohe Gewinne erzielt würden und in einem anderen nicht, verringere sich dadurch die Steuerlast. Agrarminister Özdemir kündigte den Abbau unnötiger Bürokratie an. Wie der Grünen-Politiker ausführte, sollen Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten für Landwirte künftig schlanker gestaltet und Doppelungen aufgelöst werden.

Zugeständnisse und Entlastungen gefordert

Unionsgeführte Länder hatten ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz von Zugeständnissen an die Landwirte abhängig gemacht. Auch Länder, in denen die SPD in der Regierung ist, fordern Entlastungen für Landwirte.

