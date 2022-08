Corona-Pandemie

Das neue Infektionsschutzgesetz ab Oktober sieht eine Maskenpflicht im Fernverkehr und in Flugzeugen vor. (imago-images.de/TT)

Alle weiteren Maßnahmen werden in die Verantwortung der Bundesländer gelegt. Diese können je nach Infektionslage beispielsweise verfügen, dass auch im ÖPNV, in öffentlichen Gebäuden oder in Schulen ab der fünften Klasse Masken getragen werden müssen. Bei vielen Corona-Neuinfektionen soll es auch möglich sein, die Teilnehmerzahlen bei Großveranstaltungen zu begrenzen. Ausnahmen sind bei Sport- und Kulturveranstaltungen oder in Restaurants verpflichtend zu gewähren, wenn ein negativer Testnachweis oder ein aktueller Impfschutz vorliegen.

Das neue Infektionsschutzgesetz soll ab dem 1. Oktober greifen, wenn die bisherigen Regelungen auslaufen. Es gilt zunächst befristet bis zum 7. April. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Buschmann erklärten, die neuen Regelungen böten eine gute Grundlage, um weiteren Corona-Infektionen im Herbst zu begegnen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.