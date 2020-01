Die Bundesregierung hat ihre zehn Jahre alte Strategie zur Rohstoffsicherung überarbeitet.

Sie wurde dem veränderten Bedarf an Rohstoffen durch Energiewende, eine zunehmende Elektromobilität und die Digitalisierung angepasst. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte am Rande einer Kabinettssitzung in Berlin, für Deutschland als Industrie- und Exportnation sei eine verlässliche Rohstoffversorgung zentral.



Beschlossen wurden vom Kabinett 17 Maßnahmen, die den Unternehmen helfen sollen, ihre benötigten Rohstoffe dauerhaft zu sichern. Vorgesehen sind unter anderem Garantien für Kredite, das Beobachten von Märkten durch die Deutsche Rohstoffagentur und Kompetenzzentren bei Auslandshandelskammern in wichtigen Ländern.