Hebestreit sagte in Berlin, bei der Einigung handele es sich um einen Kompromiss, bei dem auch bittere Pillen zu schlucken gewesen seien. Der Bundesregierung gehe es bei den erwünschten Änderungen vor allem um einen besseren Schutz von Familien mit minderjährigen Kindern. Hebestreit verwies auf die Protokollnotiz, welche die Bundesregierung gemeinsam mit Luxemburg, Portugal und Irland zu diesem Thema abgegeben habe.

SPD-Europapolitikerin sieht "erheblichen Diskussionsbedarf"

Auch die SPD-Europaabgeordnete Sippel forderte Änderungen. Zwar sei es gut, dass sich die Mitgliedsländer endlich auf eine gemeinsame Position verständigt hätten, doch müsse das Europaparlament nun dafür sorgen, dass das individuelle Grundrecht auf Asyl gewahrt bleibe, sagte Sippel im Deutschlandfunk. Sie sehe da in vielen Punkten noch erheblichen Diskussionsbedarf . Dass Innenministerin Faeser dem Kompromiss zugestimmt habe, sei notwendig gewesen. Die Situation an den EU-Außengrenzen sei nicht mehr tragbar, eine Reform des Asylrechts unabdingbar, erklärte Sippel.

Asylverfahren an den Außengrenzen

Der gestrige Beschluss sieht die Einführung von Asylverfahren an Europas Außengrenzen vor, damit Menschen mit geringen Aufnahmechancen nicht in die Europäische Union gelangen. Dafür soll es Asylzentren in Grenznähe geben, von wo aus Migranten direkt abgeschoben werden. Hier setzt Deutschlands Wunsch nach Änderungen zugunsten von Familien mit Kindern an.

Polen und Ungarn lehnen Solidaritätsmechanismus ab

Polen und Ungarn wiederum lehnen den Asylkompromiss ab, weil er auch eine ausgewogene Verteilung von Flüchtlingen auf die einzelnen Mitgliedstaaten vorsieht. Länder, die keine Menschen aufnehmen wollen, sollen einen Ausgleich zahlen. Der ungarische Ministerpräsident Orban erklärte, Brüssel missbrauche seine Macht und wolle Ungarn in ein Migrantenland verwandeln.

"Keine absurden Ideen aufzwingen lassen"

Auch Polens Europaminister Szynkowski sagte, man lasse sich keine absurden Ideen aufzwingen. Der geplante Solidaritätsmechanismus sei nicht umsetzbar. Szynkowski betonte mit Blick auf bereits aufgenommene 1,6 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge, sein Land habe die größte Flüchtlingskrise nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich bewältigt.

Die italienische Regierung begrüßte die Einigung. Innenminister Piantedosi sagte, man werde nicht das Auffanglager Europas. Er begrüßte auch die geplanten Ausgleichszahlungen.

