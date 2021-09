Bundesagrarministerin Klöckner dringt auf langfristige Maßnahmen, um die deutschen Wälder besser gegen den Klimawandel zu wappnen.

Der Wald sei der wichtigste Klimaschützer, Hort der biologischen Vielfalt, Arbeitgeber und Erholungsort, sagte die CDU-Politikerin bei der Vorstellung einer Strategie ihres Ministeriums für die Zeit bis 2050. Um all dies zu erhalten, dürfe man nicht in Wahlperioden denken, sondern müsse in Jahrzehnten planen. Klöckner verwies auf ein gestartetes ökologisches Waldumbauprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Hintergrund dafür sind schwere Schäden in vielen Wäldern wegen Stürmen, Dürre und Borkenkäfern in den vergangenen Jahren.



Umweltministerin Schulze von der SPD hatte Köckner zuvor einen Alleingang vorgeworfen. Sie sagte der "Augsburger Allgemeinen", Klöckner habe bei ihrer Waldstrategie nicht einmal den Versuch einer Abstimmung unternommen. Dabei sei das im Koalitionsvertrag so vorgesehen gewesen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.