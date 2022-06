"Insolvenz abwenden"

Die Gazprom-Zentrale in Berlin (Paul Zinken/dpa)

Die Bundesregierung erklärte, damit solle eine Insolvenz abgewendet und ein Kaskaden-Effekt auf dem Markt verhindert werden. Das Geld soll unter anderem der Liquiditätssicherung dienen. Es werde auch sichergestellt, dass das Darlehen nur für den Geschäftsbetrieb von Gazprom Germania und zur Aufrechterhaltung der Gasversorgung eingesetzt werden dürfe und nicht nach Russland abfließen könne. Außerdem wird die Treuhandverwaltung über das Unternehmen über September hinaus verlängert.

Neuer Name - neue Mission?

Gazprom Germania wird außerdem umbenannt - in "Securing Energy for Europe GmbH" (SEFE). Das soll als Signal zu verstehen sein, dass es bei all den getroffenen Maßnahmen darum gehe, "die Energieversorgung in Deutschland und Europa zu sichern".

Bundesfinanzminister Lindner sagte am Rande eines Besuchs in Sofia, es gehe darum, die Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Der Staat übernehme für die KfW-Darlehen Garantien, für den Bundeshaushalt habe dies gegenwärtig keine Auswirkungen.

"Schlüsselunternehmen" in Deutschland

Die Gazprom Germania GmbH gilt als Schlüsselunternehmen für die Gasversorgung in Deutschland. Mittelbar hängt davon die Gasversorgung zahlreicher Stadtwerke in Deutschland ab. Seit dem 4. April steht das Unternehmen unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur . Der Grund: Damals versuchte Gazprom Russland, seine deutsche Tochter ohne Genehmigung der Bundesregierung zu verkaufen und aufzulösen. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium war unklar, wer rechtlich und wirtschaftlich hinter den neuen Eigentümern stehen würde.

Mitte Mai verhängte Russland Sanktionen dann gegen Gazprom Germania und nahezu alle dessen Tochterfirmen - das führte, so die Bundesregierung heute, zu einer "finanziellen Schieflage". Daher fiel dann die Entscheidung für das KfW-Darlehen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Lesen Sie außerdem:

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.