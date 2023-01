Gesetzentwurf

Eine Einbürgerungsurkunde. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Der Deutschen Presseagentur liegt ein Entwurf von Bundesinnenministerin Faeser vor, der gestern den anderen Ressorts der Bundesregierung zur Abstimmung zugeleitet wurde. Darin ist wie von der Ampelkoalition angekündigt unter anderem vorgesehen, dass Migranten für eine Einbürgerung künftig nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes ihrer Familie aufgeben müssen. Die Mindestaufenthaltszeit bis zur Antragstellung wird verkürzt. Für Ausländer über 67 Jahren sollen zudem Erleichterungen beim Sprachnachweis gelten, und der Einbürgerungstest soll für sie entfallen. Damit solle die Lebensleistung der sogenannten Gastarbeiter-Generation gewürdigt werden, denen in den ersten Jahren ihres Aufenthalts in Deutschland weder Sprachkurse noch andere Integrationsangebote offen gestanden hätten, heißt es in dem Entwurf.

Die Union kritisiert das Vorhaben als eine "Verramschung" der deutschen Staatsbürgerschaft. Auch die AfD lehnt die Pläne ab; die Linkspartei begrüßt sie dagegen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.