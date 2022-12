Pressefreiheit

Die Zentrale von Twitter in San Francisco (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jeff Chiu)

In Deutschland sagte Regierungssprecherin Hoffmann, man nehme mit wachsender Sorge zur Kenntnis, was sich bei Twitter tue, und berate über Konsequenzen. Bundesregierung, Ministerien und zahlreiche Politiker nutzen die Plattform für ihre Öffentlichkeitsarbeit - dies wird nun vielerorts in Frage gestellt.

Twitter hatte zuvor die Konten von mindestens sechs prominenten Journalisten gesperrt. Sie hatten über die Abschaltung eines anderen Twitter-Kontos berichtet, auf dem mit Hilfe öffentlich verfügbarer Daten die Privatjet-Flüge des neuen Twitter-Eigentümers Musk nachverfolgt werden können. Musk wirft den Journalisten vor, die Sicherheit seiner Familie zu gefährden. Führende US-Medien riefen ihn dagegen auf, die gesperrten Twitter-Konten wieder freizugeben.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.