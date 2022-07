Gedenken an Widerstandskämpfer

Gedenken am 78. Jahrestag des Attentats auf Hitler (Christoph Soeder/dpa)

Die Frauen und Männer um den Wehrmachtsoffizier von Stauffenberg hätten ihr Leben riskiert, um Hitlers Regime zu stürzen, schrieb Bundeskanzler Scholz auf Twitter. Wirtschaftsminister Habeck, der wegen einer Corona-Infektion bei der Feierstunde in der Gedenkstätte Plötzensee von einer Staatssekretärin vertreten wurde, forderte in der deutschen Erinnerungspolitik einen stärkeren Fokus auf den Widerstand in osteuropäischen Ländern, die unter der NS-Herrschaft gelitten hätten. Berlins Kultursenator Lederer erinnerte an die Verletzlichkeit der Demokratie.

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden.

