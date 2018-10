Die schweren Verluste von CDU und SPD in Hessen haben die Diskussion über die Zukunft der Großen Koalition im Bund verstärkt.

SPD-Chefin Nahles sagte, der Zustand der Regierung sei nicht akzeptabel. Sie verlangte einen verbindlichen Fahrplan für die Regierungsarbeit. Von dessen Einhaltung würden die Sozialdemokraten abhängig machen, ob sie nach der Hälfte der Legislaturperiode in der Koalition blieben oder nicht. Sie forderte auch ein Ende der Streitigkeiten innerhalb der Union.



Auch CSU-Generalsekretär Blume sprach von einem Weckruf an die Große Koalition. Für ihn ist aber die SPD gefordert. Sie dürfe nicht fortlaufend mit ihrer Rolle hadern und Erfolge kleinreden. Auch CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sprach sich für eine neue Arbeitskultur in Bündnis von Union und SPD aus.



Grünen-Chef Habeck geht davon aus, die Koalition zusammen bleibt. Er erwarte ein „Weiter mit dem Gewürge."



Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Weidel, erklärte via Twitter, die Alternative für Deutschland sei nun Volkspartei und fest verankert in der deutschen Wählerschaft. Die AfD sei gekommen, um zu bleiben, betonte Weidel.