Die Bundesregierung hat enge Verbindungen des türkischen Präsidenten Erdogan und der Regierungspartei AKP zu Islamisten bestätigt.

Es gebe zunehmend offene Kontakte zu der in Deutschland immer wieder vom Verfassungsschutz beobachteten Milli-Görus-Bewegung, heißt es in einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linken-Außenpolitikerin Dagdelen, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Erdogan habe seine ideologischen und politischen Wurzeln in der Milli-Görus-Bewegung. Die Kontakte hätten sich besonders nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016 intensiviert. Zudem gebe es Verbindungen von Funktionären der Milli-Görus-Bewegung und der Muslimbruderschaft zur türkischen Religionsbehörde Diyanet und zum Verein Ditib.



Dagdelen betonte mit Blick auf die Förderung von Ditib-Moscheen in einigen Bundesländern, das islamistisch-nationalistische Erdogan-Netzwerk sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland und müsse zerschlagen statt staatlich gefördert werden.

