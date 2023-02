Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser in der Türkei (Fabian Sommer/dpa)

Das gaben Bundesaußenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser bei einem Besuch im Südosten der Türkei bekannt. Von dem Geld sind 33 Millionen Euro für die Gebiete in der Türkei vorgesehen; 17 Millionen Euro sollen über die UNO und Nichtregierungsorganisationen den Menschen in Syrien zugutekommen. Damit hat sich die finanzielle Unterstützung für die Erdbebenregion verdoppelt. Baerbock sagte, das Mitgefühl Deutschlands erschöpfe sich nicht in Worten.

In der Millionenstadt Gaziantep tauschten sich Baerbock und Faeser mit Vertretern deutscher Hilfsorganisationen über die Lage aus. Über den Flughafen der Stadt werden die Lieferungen sowohl für die Türkei als auch für den ebenfalls stark betroffenen Nordwesten Syriens abgewickelt.

Gestern Abend hatte es in dem Katastrophengebiet zwei weitere starke Beben mit Toten und Verletzten gegeben. Insgesamt sind bei den Beben nach offiziellen Angaben mehr als 48.000 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.